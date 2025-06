Le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce mercredi sur un projet de résolution réclamant un cessez-le-feu et l'accès humanitaire à Gaza, une tentative de faire pression sur Israël qui devrait se heurter à un nouveau véto américain, le premier de la nouvelle administration Trump.

Silencieux sur ce dossier depuis un an, le Conseil peine à parler d'une seule voix depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, bloqué plusieurs fois par des vétos américains, mais aussi russes et chinois.

Dans ce contexte, il n'a pas tenté de sortir du silence depuis novembre, lorsque les Etats-Unis, alors présidés par Joe Biden, avaient bloqué un texte réclamant un cessez-le-feu.

La dernière résolution du Conseil date de juin 2024: il s'agissait du soutien à un plan américain de cessez-le-feu en plusieurs phases accompagnées de libérations d'otages, cessez-le-feu qui ne s'était pas matérialisé avant janvier 2025.

Le nouveau projet de résolution vu par l'AFP, qui sera soumis au vote mercredi à 20H00 GMT, "exige un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent" et la libération inconditionnelle des otages.

Soulignant la "situation humanitaire catastrophique" dans le territoire palestinien, il réclame la levée "immédiate et inconditionnelle de toutes les restrictions à l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza et sa distribution sûre et sans entrave à grande échelle", y compris par l'ONU.

Mais les Etats-Unis, alliés d'Israël, devraient mettre leur véto, ont indiqué plusieurs diplomates à l'AFP, soulignant que les représentants des dix membres élus du Conseil, qui vont introduire le texte, avaient tenté en vain de négocier avec eux.