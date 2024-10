Direct démarré à 05h00 (TU.)

Direct Antonio Guterres demande l'arrêt de "l'effusion de sang" à Gaza et au Liban

Le secrétaire général des Nations unies appelle à mettre fin aux "violences choquantes" et à "l'effusion de sang" à Gaza et au Liban, deux jours avant le premier anniversaire de l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien. Le chef de l'ONU a également exigé la "libération immédiate et inconditionnelle" des otages.

