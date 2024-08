Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu appelle à "diriger la pression sur le Hamas", dénonçant son "refus obstiné" d'un accord sur une trêve à Gaza, peu avant une nouvelle visite du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken en Israël. "Le Hamas, jusqu'à présent, s'obstine dans son refus et n'a même pas envoyé de représentant aux négociations de Doha. Par conséquent, la pression devrait être dirigée vers le Hamas et (son chef Yahya) Sinouar, et non vers le gouvernement israélien", affirme Benjamin Netanyahu, selon un communiqué de son bureau.