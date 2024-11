Après le cessez-le-feu au Liban, Biden cherche un accord à Gaza

Dans un communiqué, le ministère turc des Affaires étrangères "salue le résultat positif des négociations pour un cessez-le-feu au Liban et espère qu'il sera permanent".

"La communauté internationale devrait faire pression sur Israël pour qu'il respecte strictement le cessez-le-feu et compense les dégâts qu'il a causés au Liban", ajoute-t-il, en proposant le "soutien" d'Ankara, sans autre précision.

Le ministère turc insiste par ailleurs, "afin de garantir la paix et la stabilité dans la région", pour qu'un "cessez-le-feu permanent et global soit déclaré le plus rapidement possible à Gaza".

La Turquie a été citée dans la nuit par le président américain Joe Biden au nombre des pays médiateurs, "avec l'Égypte, le Qatar, Israël et d'autres", pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et à la libération des otages détenus par le Hamas. Ce matin, le mouvement islamiste palestinien s'est dit "prêt à un accord de cessez-le-feu et un accord sérieux pour échanger des prisonniers" avec Israël, précisant en avoir "informé les médiateurs en Égypte, au Qatar et en Turquie". Ankara, qui entretient de longue date des relations suivies avec le Hamas, n'a pas commenté.