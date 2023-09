Arrestation à Cuba de 17 personnes suspectées de recruter pour la Russie

Joe Biden et les autres dirigeants du G20 sont attendus à New Delhi à partir de vendredi, leur hôte, le Premier ministre Narendra Modi, espérant faire valoir l'influence diplomatique croissante de l'Inde et faciliter le dialogue sur l'Ukraine ou le réchauffement climatique en l'absence de Xi Jinping et Vladimir Poutine.

De profonds désaccords sur la guerre de la Russie en Ukraine, l'abandon progressif des combustibles fossiles et la restructuration de la dette, au menu de ce sommet de deux jours, rendront difficile une déclaration finale dimanche.

Le président américain Joe Biden a décollé vendredi de la base aérienne d'Andrews, près de Washington, en direction de New Delhi où il est attendu à 18H15 heure locale (13H25 GMT).

Au programme de Joe Biden dès son arrivée à New Delhi, une rencontre bilatérale avec le Premier ministre indien, qu'il avait reçu en grande pompe en juin à la Maison Blanche.

Les Etats-Unis resserrent leurs liens avec l'Inde pour tenir tête à la Chine, New Delhi cherchant de son côté à asseoir un rôle international de premier plan.

Et ce malgré leurs différends sur la Russie -- l'Inde n'a pas adhéré aux sanctions contre Moscou après l'invasion de l'Ukraine -- ou le respect des droits humains.