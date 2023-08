Attaque de drones russes dans la région d'Odessa, un entrepôt de stockage de céréales touché

"En regardant avec affection l'Europe et l'esprit de dialogue qui la caractérise, on pourrait lui demander: vers où navigues-tu, si tu ne proposes pas d'itinéraires de paix, de voies créatives pour mettre fin à la guerre en Ukraine (...)?", a lancé le pape de 86 ans lors de son premier discours devant les autorités et le corps diplomatique au centre culturel de Belém.

Le Pape rencontre les corps diplomatiques au centre culturel Belem à Lisbonne ce 2 août 2023, première journée de son voyage de 5 jours au Portugal. © AP Photo/Ana Brigida

"Nous naviguons sur l'océan de l'histoire en des temps tumultueux et nous ressentons le manque de courageux itinéraires de paix", a regretté le jésuite argentin, qui ne cesse d'appeler à faire taire les armes en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022.

Dans une ville où sont "gravés les jalons pour la marche de la communauté européenne", avec notamment la signature du Traité de Lisbonne en 2007, François a rappelé le "rêve européen d'un multilatéralisme plus large que le seul contexte occidental" pour "saisir les moindres signaux de détente et de lire entre les lignes les plus tordues".

"De l'Europe, la vraie, le monde a besoin : il a besoin de son rôle de bâtisseur de ponts et d'artisan de paix dans sa partie orientale, en Méditerranée, en Afrique et au Moyen-Orient", a-t-il martelé.

Fidèle aux thèmes phares de son pontificat entamé en 2013, le pape s'est élevé contre les fléaux qui affaiblissent selon lui l'Occident, tels que les politiques migratoires, la crise de la démographie, l'euthanasie ou le commerce des armes.

"Vers où naviguez-vous, Europe et Occident, avec le rejet des personnes âgées, les murs aux fils barbelés, les tragédies en mer et les berceaux vides? Où allez-vous si, face au mal de vivre, vous offrez des remèdes hâtifs et erronés, comme l'accès facile à la mort, solution de facilité qui paraît douce, mais qui est en réalité plus amère que les eaux de la mer?", a-t-il asséné.