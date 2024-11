Des dizaines de milliers de Libanais chassés par la guerre entre le Hezbollah et Israël sont sur le chemin du retour depuis mercredi. Ils retrouvent leurs villes et villages dévastés après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, malgré des avertissements de l'armée israélienne.

Des résidents déplacés retournent à Dahiyeh, à Beyrouth, le mercredi 27 novembre 2024. © AP/Bilal Hussein

La trêve offre met en principe fin au conflit enclenché il y a plus de 13 mois entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste libanais, qui a tourné en septembre à la guerre ouverte et fait des milliers de morts. Environ 900.000 personnes ont été déplacées au Liban et 60.000 dans le nord d'Israël.

Des habitants déplacés rentrent dans leur village, assis dans leur voiture avec leurs biens, alors qu'ils passent devant une mosquée détruite. Bint Jbeil (Sud-Liban), le mercredi 27 novembre 2024. © AP/Hussein Malla

Depuis mercredi avant l'aube, les habitants déplacés du sud du Liban, de la banlieue sud de Beyrouth et de la Békaa, dans l'est du pays, des bastions du Hezbollah, ont pris par milliers la route du retour, à bord de voitures et de minibus surchargés, matelas et valises entassés sur les toits.