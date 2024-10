Plus d'un an après le début de la guerre contre le Hamas à Gaza, l'armée israélienne a du mal à recruter des soldats et les réservistes croulent sous le poids des tours de service. Environ 300 000 réservistes ont été rappelés depuis le 7 octobre 2023, selon l'armée, dont 18,3% étaient pourtant dispensés, ayant plus de 40 ans.

L'armée compte quelque 170 000 soldats d'active et le service militaire est obligatoire pour les garçons et les filles de 18 ans mais certains bénéficient de dispenses diverses. Israël mène une guerre sur plusieurs fronts, notamment contre le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban, qui a fait 771 morts et 4.500 blessés parmi ses soldats.

Les périodes de réserve ont été allongées et certains réservistes protestent contre ces mesures qui les privent d'une vie de famille, parfois pendant plus de six mois consécutifs.