Les funérailles qui paralysent le pays doivent commencer à 11h (TU).

Tous vêtus de noir, brandissant des portraits de Nasrallah, des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont rempli les gradins de la Cité sportive, à la périphérie sud de Beyrouth, malgré un froid inhabituel, selon les correspondants de l'AFP.

Des femmes pleuraient en tenant des portraits du chef du Hezbollah pendant 32 ans. AP Photo / Bilal Hussein

Des femmes pleuraient en tenant des portraits de combattants tués lors de la guerre qui a décapité le Hezbollah et l'a considérablement affaibli. Oum Mahdi, une femme de 55 ans, a affirmé être venue de la plaine de la Békaa, dans l'est du Liban, "pour le voir (Nasrallah) une dernière fois et voir son mausolée".

"C'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour le Sayyed qui a tout donné", a-t-elle ajouté.

Plus de 23 000 sièges ont été installés sur la pelouse, en plus des 55 000 places sur les gradins, selon les organisateurs. Des écrans seront déployés dans les rues avoisinantes, où 35 000 sièges sont prévus pour les hommes et 25 000 dans un secteur réservé aux femmes.

Depuis hier samedi, les routes menant à Beyrouth étaient encombrées de voitures affluant depuis les bastions du Hezbollah dans le sud et l'est du pays, brandissant les drapeaux jaunes du mouvement.