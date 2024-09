Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a appelé, encore une fois, à un cessez-le-feu au Liban et à Gaza, alors qu'Israël a mené d'intenses frappes contre le Hezbollah, y compris en visant son quartier général dans la banlieue sud de Beyrouth.

"La chose la plus importante à faire est d'essayer d'abord que les tirs cessent dans les deux sens, et ensuite d'utiliser le temps que nous aurions au cours d'un tel cessez-le-feu pour voir si nous pouvons parvenir à un accord diplomatique plus large", a plaidé le secrétaire d'État lors d'une conférence de presse vendredi.