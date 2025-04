"Gaza est devenue une fosse commune pour les Palestiniens et ceux qui leur viennent en aide", déclare l'ONG Médecins sans frontières (MSF), suite aux opérations militaires et au blocus imposé par Israël sur l'aide humanitaire.

"Nous assistons en temps réel à la destruction et au déplacement forcé de toute la population de Gaza", déclare Amande Bazerolle, coordinatrice d'urgence de MSF à Gaza. Elle estime que la réponse humanitaire est "gravement entravée par l’insécurité constante et les pénuries critiques".

Une série d'attaques meurtrières menées par les forces israéliennes témoigne "d'un mépris flagrant pour la sécurité des travailleurs humanitaires et médicaux à Gaza", accuse l'organisation, dont 11 collaborateurs ont été tués depuis le début de la guerre dans l'étroit territoire palestinien.

Nous appelons les autorités israéliennes à lever immédiatement le siège inhumain et mortel imposé à Gaza, à protéger les vies des Palestiniens ainsi que celles du personnel humanitaire et médical, et à œuvrer, avec toutes les parties, au rétablissement et au maintien d’un cessez-le-feu.

Médecins sans frontières