La coureuse en fauteuil suisse Catherine Debrunner a remporté mercredi l'argent au 100 m en catégorie T53, une récompense qui s'ajoute à ses trois médailles d'or obtenues lors de ces Jeux paralympiques de Paris.

Après avoir été sacrée sur 800 m en T53, sur 1.500 m en T54 et 5.000 m en T54, la sportive de 29 ans a été devancée sur 100 m par la Britannique Samantha Kinghorn, qui a terminé la course en 15 secondes et 77 centièmes, inscrivant ainsi un nouveau record paralympique. La Chinoise Fang Gao a complété le podium.

Catherine Debrunner, de la Suisse, célèbre sa victoire lors de la finale du 5000m féminin - T54 au Stade de France, lors des Jeux paralympiques de 2024, le samedi 31 août 2024, à Paris, en France. AP Photo/Emilio Morenatti

Catherine Debrunner va à nouveau tenter d'obtenir l'or dès jeudi pour le 400 m en T53 et en fin de semaine lors du marathon.

Quintuple championne du monde, dont deux fois sur 400 m, Catherine Debrunner perpétue la domination de la Suisse dans les courses en fauteuil.

Quatre des cinq titres obtenus depuis le début de la compétition par ce pays l'ont été en para-athlétisme. Debrunner en a obtenu trois et Manuela Schaer un, sur 800 m.