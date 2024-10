Des véhicules blindés militaires participent à l'exercice Baltops 2024 dans la région de la mer Baltique, le 16 juin 2024. Quelque 9,000 soldats de 20 pays de l'OTAN ont participé cet été à des exercices militaires dans la région de la mer Baltique, devenue stratégiquement sensible suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Mass Communication Specialist 1st Class Cameron C. Edy, U.S. Naval Forces Europe-Africa Public Affairs via AP