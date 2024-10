L'Aviation civile iranienne a de facto interdit aux passagers de transporter à bord des bipeurs et talkies-walkies, a annoncé samedi l'agence de presse Isna. Cette décision intervient quelques semaines après la vague d'explosions au Liban mi-septembre de ces petits boitiers, imputée à Israël.

"Tout appareil de communication, à l'exception des téléphones, est banni à bord (...) et des vols cargo", a rapporté Isna, citant le porte-parole de l'Aviation civile iranienne, Jafar Yazerlo.

Archives : des policiers inspectent une voiture à l'intérieur de laquelle un dispositif de communication a explosé. Beyrouth, le 17 septembre 2024. © AP Photo/Hussein Malla

Le 17 septembre, des explosions simultanées de bipeurs utilisés par le Hezbollah, mouvement islamiste libanais pro-iranien, ont fait des dizaines de morts et des milliers de blessés au Liban. Les bipeurs et talkies-walkies permettent de recevoir messages et alertes sonores en utilisant leur propre fréquence radio, hors réseaux de téléphonie mobile, sans risquer d'être écouté.

La plus importante compagnie aérienne du Moyen-Orient, Emirates, basée à Dubaï, avait pris une décision similaire début octobre.