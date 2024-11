Le Hamas, en guerre contre Israël dans la bande de Gaza, a affirmé qu'il jugerait le nouveau président-élu Donald Trump en fonction de sa politique à l'égard des Palestiniens.

"Notre position vis à vis de la nouvelle administration américaine dépendra de ses positions et de son comportement dans la pratique envers le peuple palestinien, ses droits légitimes et sa juste cause", a fait savoir le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué.

Plus tôt dans la journée, un responsable du Hamas avait affirmé que le "soutien aveugle" des États-Unis à Israël devait "prendre fin", après plus d'un an de guerre entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien dans la bande de Gaza.

"Ce soutien aveugle pour l'entité sioniste doit prendre fin, car il se fait aux dépens de l'avenir de notre peuple ainsi que de la sécurité et la stabilité de la région", a affirmé Bassem Naïm, membre du bureau politique du Hamas.