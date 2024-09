Les services de sécurité russes (FSB) ont annoncé ce jeudi l'arrestation de six personnes dont trois adolescents, le plus jeune né en 2009, qu'ils accusent

d'avoir incendié des infrastructures ferroviaires et de communication pour le compte de l'Ukraine.

Depuis le début de l'offensive militaire en Ukraine, les autorités russes ont multiplié les arrestations pour espionnage, trahison ou collaboration avec l'Ukraine dans le cadre d'une vaste campagne de répression.

Le FSB a dit avoir arrêté six citoyens russes "impliqués dans des incendies criminels d'infrastructures de transport ferroviaire et de communication", sans plus de détail sur les sites qui auraient été visés.

Ils sont accusés de "terrorisme" et de "haute trahison", et risquent des peines de prison allant jusqu'à la perpétuité, selon les services russes.

Trois sont mineurs, dont un né en 2007 et un autre en 2009, d'après cette même source.

Le FSB affirme que les suspects avaient été "recrutés par les services secrets ukrainiens" contre une rémunération de 10.000 à 15.000 roubles, soit environ 100 à 150 euros.

Une vidéo, diffusée par les médias d'État, montre des agents du FSB en train de plaquer de jeunes hommes au sol, avant de les embarquer dans un van blanc. L'un est interrogé alors qu'il est menotté, visage contre le sol. Un autre, la joue tuméfiée, dit avoir été contacté via Telegram, messagerie très populaire, afin de commettre des incendies. Sur ces images, les suspects n'évoquent que des incendies d'antennes-relais téléphoniques. L'un affirme que leur contact avait transmis des instructions pour concocter des explosifs afin de mener des attaques de plus grande ampleur, par exemple contre des trains.

Ils ont été arrêtés dans les régions d'Irkoutsk, de Nijni-Novgorod et de Samara, toutes très éloignées de la frontière ukrainienne.