Le chef de la diplomatie américaine arrive de Tel-Aviv, où le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lui a, selon lui, "confirmé qu'Israël acceptait le plan de compromis" de Washington pour une trêve. Antony Blinken, qui a appelé le mouvement islamiste palestinien Hamas à "faire de même", doit rencontrer le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et son homologue Badr Abdelatty.

Les pourparlers sont à "un moment décisif", affirme en Israël Antony Blinken, dont c'est le neuvième voyage dans la région depuis le début de la guerre. Il s'agit "peut-être de la dernière occasion de ramener les otages chez eux" et "d'obtenir un cessez-le-feu", ajoute-t-il. Il appelle à ne "pas faire dérailler le processus" des pays médiateurs (États-Unis, Qatar et Egypte) pour une trêve, alors qu'Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de faire échouer les négociations.