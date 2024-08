Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a pour la première fois demandé :mardi publiquement à l'Iran et à Israël d'éviter une "escalade" vers un nouveau conflit militaire au Moyen-Orient sur fond de guerre à Gaza.

"Il ne devrait y avoir aucune escalade menée par quiconque dans ce conflit. Nous sommes impliqués dans une intense diplomatie avec des alliés et des partenaires et faisons passer ce message directement à l'Iran. Nous avons communiqué ce message directement à Israël", a déclaré le secrétaire d'État lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre de la Défense Lloyd Austin et leurs homologues australiens, Penny Wong et Richard Marles.

"Notre engagement à l'égard d'Israël est inébranlable. Nous continuerons de défendre Israël contre des attaques de groupes terroristes ou de leurs soutiens, tout comme nous continuerons de défendre nos troupes", a martelé Antony Blinken, faisant allusion à l'Iran et son réseau de partenaires régionaux comme le Hezbollah libanais.