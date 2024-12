De la Grèce -qui fut la porte d'entrée de l'Union pour des centaines de milliers de Syriens fuyant la guerre civile en 2015 et 2016- à la Suède, deuxième pays à avoir accueilli le plus grand nombre de Syriens après l'Allemagne dans l'Union européenne, en passant par le Royaume-Uni et la France, des rassemblements ont eu lieu, réunissant à chaque fois des centaines ou des milliers de personnes.

À Berlin, quelque 5.000 manifestants, selon la police, ont agité des drapeaux vert, blanc, noir et rouge, où l'on pouvait parfois lire "Syrie libre" ou "liberté". Même liesse sur l’esplanade en face du Parlement dans le centre d’Athènes, où la foule a scandé "Allah, Syrie, liberté !" et "Ensemble, ensemble, ensemble !".

Sur Trafalgar Square, au centre de Londres, des centaines de manifestants ont chanté : "La Syrie est à nous, pas à la famille Assad !". Place de la République, au cœur de Paris, environ 300 personnes ont manifesté, selon un journaliste de l'AFP. En Suisse, plusieurs centaines de Syriens se sont aussi retrouvés à Berne et Genève devant les Nations-Unies, selon la télévision publique.