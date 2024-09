Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé la mort mardi d'au moins 19 personnes dans une frappe israélienne sur une zone humanitaire dans le sud de la bande de Gaza, Israël affirmant y avoir visé des chefs militaires du mouvement palestinien.

Au 12e mois de la guerre, l'ONU a affirmé qu'un convoi de l'ONU identifié comme tel avait été tenu en joue pendant des heures lundi dans le nord de Gaza à un point de contrôle de l'armée israélienne qui a tiré plusieurs fois. Il s'agit du "dernier exemple en date des dangers et entraves inacceptables" aux opérations humanitaires dans le territoire palestinien, a déploré le porte-parole de l'ONU Stéphane Dujarric.

La guerre à Gaza a été déclenchée par une attaque sans précédent menée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien à partir de Gaza. En riposte, Israël a juré de détruire le Hamas et lancé une campagne de bombardements aériens suivie d'une offensive terrestre qui ont dévasté le territoire palestinien et fait des dizaines de milliers de morts.

"En tant que formation militaire", le Hamas "n'existe plus", a affirmé le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, en allusion à ce mouvement qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007 et est considéré comme une organisation terroriste par les Etats-Unis et l'Union européenne.

Désormais, le Hamas mène une "guérilla et nous combattons toujours les terroristes du Hamas et traquons" ses dirigeants, a-t-il dit.

Alors que la guerre ne connaît pas de répit, le ministère de la Santé du Hamas a affirmé qu'au moins 19 Palestiniens avaient été tués dans des frappes israéliennes avant l'aube qui ont touché des tentes de déplacés à Al-Mawassi (sud).

Les morts ont été identifiés dans divers hôpitaux, a-t-il ajouté dans un communiqué. Mais "des victimes se trouvent toujours sous les décombres, sous le sable et sur les routes".

Plus tôt, un responsable de la Défense civile, Mohammed Al-Mughair, a fait état de 40 morts dans ces frappes.