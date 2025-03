L'adjointe de l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Morgan Ortagus, a déclaré mardi que Washington cherchait une "solution politique" aux différends frontaliers persistants entre Israël et le Liban.

"Nous voulons parvenir, enfin, à une résolution politique des différends frontaliers", a déclaré Mme Ortagus à la chaîne libanaise al-Jadeed. "Quant à l'accord sur la frontière terrestre, il y a 13 points, et je pense que six d'entre eux posent encore problème", a-t-elle ajouté.

Elle a indiqué que les Etats-Unis et la France superviseraient des "groupes de travail" chargés de mettre en oeuvre le cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hezbollah le 27 novembre dernier.

Washington et Paris sont les garants de cet accord qui a mis fin à plus d'un an d'hostilités entre Israël et le mouvement islamiste pro-iranien.

Selon Mme Ortagus, les groupes de travail se concentreront sur les différends frontaliers entre les deux pays ainsi que sur les cinq points du sud du Liban que l'armée israélienne continue d'occuper.

Le cessez-le-feu exigeait que le Hezbollah se retire au nord du fleuve Litani, à environ 30 kilomètres de la frontière, et qu'il démantèle toute infrastructure militaire restante dans le sud du Liban.

Israël devait se retirer complètement du territoire libanais avant le 18 février après avoir manqué une première échéance en janvier, mais a décidé de maintenir des troupes sur cinq sites qu'il juge stratégiques.

"Israël s'est retiré de plus de 99% du territoire", a affirmé Mme Ortagus.

"Je suis assez confiante que (...) nous pourrons parvenir à une résolution définitive sur les cinq points restants et, à terme, sur les autres questions liées à la Ligne bleue", la ligne de démarcation surveillée par l'ONU qui marque la frontière entre Israël et le Liban depuis 2000.

Un autre groupe de travail serait chargé de "rapatrier les prisonniers restants", a ajouté Mme Ortagus, alors qu'Israël a annoncé la libération de cinq détenus capturés pendant la guerre et leur transfert au Liban.

Elle a précisé que parmi les cinq prisonniers libérés figuraient des soldats et des civils.