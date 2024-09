Un humanitaire étranger explique à l'AFP que le ministère de la Santé a procédé à un lancement ce samedi mais que la campagne de vaccination serait déployée à plus grande échelle ce dimanche.

"Des équipes du ministère de la Santé, de l'Unrwa et des ONG ont débuté la veille la campagne de vaccination" antipolio, déclare le docteur Moussa Abed, directeur des premiers soins au ministère de la Santé du gouvernement du Hamas.

Les autorités israéliennes ont annoncé que les vaccins seraient administrés de 06H00 à 14H00 de dimanche à mardi dans le centre de la bande de Gaza.

"A la fin de chaque campagne régionale de vaccination, il sera procédé à une évaluation de la situation", préviennent-elles.

Le ministère de la Santé à Gaza et les agences onusiennes ont listé 67 centres de vaccination dans des hôpitaux, dispensaires et écoles pour le centre du petit territoire palestinien. Dans le sud, 59 centres sont prévus et 33 dans le nord, en grande partie dépeuplé. Dans ces deux zones les vaccinations auront lieu dans un second puis un troisième temps.

Un premier cas de polio a été récemment confirmé chez un bébé de dix mois dans la bande de Gaza, assiégée et dévastée par près de 11 mois de guerre, où cette maladie avait été éradiquée il y a 25 ans.