Le Maroc a remporté trois médailles ce matin : une en or, une en argent et une en bronze ! Fatima Ezzahra El Idrissi et Meryem En-Nourhi sont arrivées en première et deuxième position au marathon femmes (T12). El Amin Chentouf est arrivé troisième au marathon hommes (T12).

La Tunisie a obtenu de son côté une médaille d'or au marathon hommes (T12), que Wajdi Boukhili a remporté.