"La priorité numéro un" : Vladimir Poutine a affiché jeudi sa volonté inébranlable de conquérir tout le Donbass, la grande zone industrielle de l'est l'Ukraine, où son armée continue de progresser malgré l'offensive ukrainienne dans la région russe de Koursk.

Le président russe a également dit être disposé à des pourparlers avec Kiev sur la base de ceux du printemps 2022, si l'Ukraine le demande, alors que Moscou disait auparavant exclure toute discussion du fait de l'attaque ukrainienne déclenchée début août dans la région de Koursk.

Depuis l'échec de son offensive originelle en 2022 contre l'Ukraine, qui se voulait rapide, et ses reculs dans le nord-est et le sud, l'armée russe a adapté ses objectifs en concentrant ses assauts sur la partie orientale de ce pays.

Vladimir Poutine a revendiqué l'annexion de quatre régions ukrainiennes de l'est et du sud que les forces russes contrôlent partiellement, en plus de la péninsule de Crimée en 2014. Le Kremlin pose comme conditions à l'ouverture de négociations de paix la cession de ces territoires et que l'Ukraine renonce à entrer dans l'Otan.

"La libération" totale du Donbass, qui comprend les régions de Lougansk et de Donetsk, "est notre priorité numéro un", a martelé jeudi le chef de l'Etat russe au cours d'un forum économique dans l'extrême est de la Russie, affichant sa détermination malgré le coût humain et économique de son "opération militaire spéciale" en Ukraine.