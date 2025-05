Emmanuel Macron débutera dimanche une tournée en Asie du Sud-Est, nouvelle déclinaison de la "stratégie indopacifique" de la France pour proposer une troisième voie entre Washington et Pékin et défendre ses positions sur les conflits en Ukraine et Gaza.

Vietnam, Indonésie, Singapour: trois pays pour trois visites d'Etat en six jours, où le président français veut se poser en partenaire "fiable" et "respectueux" de la "souveraineté" et de l'"indépendance" de ces Etats dans une région "prise entre les Etats-Unis et la Chine", a affirmé son entourage.

Emmanuel Macron est attendu dimanche soir à Hanoï, capitale du Vietnam, pays au passé colonial français, souvent douloureux, où il rencontrera lundi les dirigeants et mardi des acteurs du secteurs de l'énergie, autre thème-clé de la tournée.

La France espère faire valoir son expertise dans le nucléaire civil, au Vietnam comme en Indonésie, qui veut se convertir à cette énergie, même si d'autres pays, dont la Russie, sont sur les rangs.

A Jakarta, en Indonésie, il s'entretiendra aussi mercredi avec le secrétaire général de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), Kao Kim Hourn.

L'occasion de défendre la position française de "puissance d'équilibre", qui peut être vue avec bienveillance dans la région.