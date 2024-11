Le Hezbollah libanais, en guerre ouverte contre Israël, annonce avoir lancé des missiles sur une base aérienne près de la ville d'Ashdod, dans sa première attaque contre le sud d'Israël. Dans un communiqué, la puissante formation pro-iranienne a précisé que cette base à l'est d'Ashdod se trouvait "à 150 km de la frontière" israélo-libanaise. C'est la première fois que le Hezbollah annonce viser un objectif aussi éloigné de la frontière depuis plus d'un an d'affrontements.