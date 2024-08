Des médias affirment avoir identifié plus de 66 000 soldats russes tués en Ukraine

Le site russe indépendant Mediazona, en collaboration avec le service russe de la BBC, a indiqué samedi avoir identifié plus de 66 000 soldats russes tués depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en février 2022.

Leur décompte, publié dans une enquête conjointe et arrêté au 30 août 2024, provient de l'exploitation de certaines informations, comme des communiqués officiels ou des parutions dans les médias et sur les réseaux sociaux, et de l'observation de tombes dans les cimetières.

"Au 30 août, nous connaissions les noms de 66.471 soldats russes morts à la guerre", a indiqué Mediazona dans un communiqué sur Telegram.

Mi-avril, les deux médias avaient dit avoir identifié plus de 50 000 soldats russes tués en Ukraine depuis le 24 février 2022.

Les deux médias préviennent que leur décompte ne prétend pas être exhaustif.

Fin février, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait estimé à 31 000 le nombre de militaires ukrainiens tués, tandis que l'armée russe n'a communiqué qu'à de très rares reprises sur ses pertes militaires et ces chiffres sont considérés comme largement minimisés.

Le Kremlin a invoqué "la loi sur les secrets d’État" et "le régime particulier" pour justifier l'absence de communication officielle sur les pertes militaires russes.

Début juin, interrogé sur le sujet lors d'une rencontre avec les agences de presse internationales, le président russe Vladimir Poutine avait refusé de chiffrer les pertes russes en Ukraine, affirmant seulement qu'elles étaient "inférieures" aux pertes ukrainiennes dans "un rapport de un à cinq".

En août 2023, le quotidien américain The New York Times, citant des responsables américains, évaluait les pertes militaires russes à 120 000 morts.