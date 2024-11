Antony Blinken, dont les jours sont comptés à la tête de la diplomatie américaine, rencontre mercredi à Bruxelles les responsables de l'Otan et de l'Union européenne afin d'accélérer l'aide à l'Ukraine, potentiellement menacée par le retour de Donald Trump. Arrivé hier soir tard pour une visite de moins de 24 heures, le secrétaire d'État doit avoir des entretiens avec le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte et avec ses homologues ukrainien Andriï Sybiga et de l'UE Josep Borrell ainsi qu'avec Kaja Kallas qui succédera dans quelques semaines à Josep Borrell.

L'UE doit soutenir l'Ukraine "aussi longtemps que nécessaire, avec autant d'aide militaire, financière et humanitaire que nécessaire", lance cette dernière au cours de son audition devant les parlementaires européens.