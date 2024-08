Des ONG de défense des journalistes demandent à l'UE de faire pression sur Israël

Lamiss Al-Jaar a cru sa dernière heure arrivée et n'en dort toujours pas. La jeune Bédouine israélienne reste hantée par la violence de colons juifs dont elle et sa famille ont été victimes, et qui suscite indignation et marques de solidarité en Israël.

Ce vendredi 9 août, elle était partie en voiture de Rahat, ville du Néguev, le désert du sud d'Israël, avec sa fille de deux ans et demi, deux de ses soeurs et une nièce pour Naplouse, grande ville palestinienne du nord de la Cisjordanie occupée.

"Nous nous sommes perdues", raconte sa soeur Raghda Al-Jaar, 29 ans. Selon son témoignage, un homme à qui elles demandent leur chemin les met sur une fausse piste avant de leur barrer la route avec sa voiture quand elles veulent faire demi-tour.

Elles subissent alors, selon la police israélienne, une "grave attaque" - "jets de pierres", "menaces avec des armes" et "incendie" de leur voiture - après être "entrées accidentellement" à "Givat Ronen".

Lamiss Al-Jaar dit qu'un homme a menacé directement sa fillette Elaf avec son arme.

Givat Ronen, avant-poste de la colonie juive de Har Bracha, au sud de Naplouse, est tenu par des membres des "jeunes des collines", comme ils s'appellent, mouvance radicale du sionisme religieux rêvant de faire de la Cisjordanie une terre juive en invoquant les temps de l'Israël biblique.

"Une dizaine de colons armés ont cassé toutes les vitres de la voiture" et "nous ont aspergé de gaz" lacrymogène, poursuit Raghda Al-Jaar dans la maison paternelle à Rahat.

"J'ai dit [...] que nous étions citoyennes israéliennes" et quand un des agresseurs "a compris que je parlais à la police au téléphone, il m'a jeté une grosse pierre sur le pied", relate-t-elle. "Vous ne sortirez pas d'ici vivantes!" les menace-t-il.

Le président israélien Isaac Herzog a appelé leur père, Adnane Al-Jaar, pour lui dire "avoir été choqué" par cette violence et l'assurer que "tous les citoyens d'Israël ont droit à un traitement égalitaire et décent", selon son bureau.

Descendants de bergers musulmans qui parcouraient autrefois librement les étendues désertiques bien au-delà des frontières actuelles de l'Etat hébreu, les Bédouins d'Israël se plaignent, comme d'autres minorités arabes du pays, de discriminations, alors que nombre d'entre eux sont dans les rangs de l'armée ou la police.

La police a annoncé l'arrestation de cinq suspects, dont quatre sont toujours détenus et le cinquième assigné à résidence.