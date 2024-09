Les explosions ont été signalées dans la banlieue sud de Beyrouth, ainsi que dans le sud et l'est du Liban, tous des bastions du Hezbollah.

Mardi, au moins 12 personnes avaient été tuées et quelque 2.800 blessées dans des explosions simultanées de bipeurs, aussi, dans les bastions du Hezbollah. Une enquête a été ouverte.

Alors que l'attaque est attribuée aux services secrets israéliens, notamment par le Hezbollah et plusieurs sources internationales citées par le New York Times, les États-Unis insistent sur leur non-implication dans l'affaire et mettent en garde contre toute "escalade".