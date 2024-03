DIRECT - "100%" de la population de Gaza en "insécurité alimentaire grave"

Le président américain Joe Biden a affirmé lundi avoir enjoint au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'envoyer une délégation à Washington pour discuter de la manière d'éviter un assaut généralisé sur la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où plus d'un million de civils palestiniens sont réfugiés.

"J'ai demandé au Premier ministre d'envoyer une équipe à Washington pour discuter des façons de cibler le Hamas sans mener une vaste offensive terrestre à Rafah", a déclaré Joe Biden après un entretien avec Benjamin Netanyahu, le premier depuis plus d'un mois entre les deux dirigeants, dont la relation s'est nettement refroidie.

Joe Biden a "réitéré la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat dans le cadre d'un accord sur la libération des otages, d'une durée de plusieurs semaines, afin que les otages puissent rentrer chez eux et que l'aide aux civils de Gaza puisse être acheminée".

Une offensive sur Rafah serait "une erreur", a déclaré le conseiller à la sécurité nationale américain Jake Sullivan, elle "conduirait à plus de victimes innocentes, aggraverait la situation humanitaire déjà grave, renforcerait l'anarchie à Gaza et isolerait encore plus Israël" sur la scène internationale.

Lors de son échange téléphonique, le président américain a demandé l'envoi aux Etats-Unis d'une délégation israélienne pour discuter de ce projet d'offensive, et le chef du gouvernement israélien a accepté, a précisé le conseiller lors d'une conférence de presse.

Cette discussion doit aussi porter sur la possibilité d'une "autre approche" visant à frapper le Hamas à Rafah sans une offensive terrestre majeure, selon lui.