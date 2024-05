DIRECT - 110 000 personnes ont fui Rafah, selon l'ONU

L'Espagne, l'Irlande et la Slovénie prévoient de reconnaître l'État palestinien de façon simultanée le 21 mai, a assuré le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell. Interrogé sur la radio publique espagnole sur la date du 21 mai évoquée, hier, par le média public irlandais RTE, il a acquiescé. Il a assuré en avoir été informé par le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares.

"À ma connaissance oui, car le ministre Albares me l'a dit" et "car le gouvernement slovène a approuvé hier un décret qui sera soumis au Parlement pour approbation dans le même sens, a-t-il déclaré. Il y aura donc trois pays" européens à franchir ce pas "et probablement d'autres ensuite." Il a rappelé que la Belgique a également annoncé sa volonté de reconnaître l'État palestinien. "Il s'agit évidemment d'un acte symbolique, a-t-il insisté. On reconnaît, au-delà d'un État lui-même, la volonté de cet État d'exister."

Interrogé par la presse sur ces déclarations de Josep Borrell, en marge d'une visite à Washington, José Manuel Albares n'a pas confirmé la date du 21 mai.

