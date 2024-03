Emmanuel Macron va s'expliquer ce soir devant les Français, "les yeux dans les yeux", sur les enjeux du soutien à l'Ukraine, après ses propos controversés sur le possible envoi de militaires occidentaux, face à une Russie de plus en plus "menaçante" en Europe. À trois mois des élections européennes, son interview au journal télévisé de 20H00 sur TF1 et France 2 marquera aussi de facto son entrée dans la campagne, après le premier meeting de son camp dimanche à Lille.

Il prendra d'ailleurs la parole dans la foulée du premier grand débat, sur Public Sénat, avec toutes les têtes de liste à l'exception notable de Jordan Bardella (Rassemblement national) représenté par Thierry Mariani, un eurodéputé réputé proche de Moscou.