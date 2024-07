Un navire marchand a subi ce lundi une attaque menée par trois embarcations au large du Yémen qui n'a fait ni victimes ni dégâts, ont rapporté deux agences maritimes.

L'attaque s'est produite à 70 milles nautiques au sud-ouest de la ville portuaire de Hodeida, contrôlée par les rebelles houthis du Yémen, a précisé la United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), gérée par la marine britannique.

L'opération a été menée par trois embarcations, dont deux avaient chacune trois personnes à bord, tandis que la troisième était télécommandée, selon l'agence.

"La petite embarcation sans équipage est entrée en collision avec le navire à deux reprises et les deux embarcations avec équipage ont tiré sur le navire", a indiqué l'UKMTO.

"Au bout de 15 minutes, la petite embarcation a interrompu son attaque. Le navire et l'équipage sont sains et saufs et le navire se dirige vers son prochain port d'escale".

Dans un communiqué ultérieur, UKMTO a indiqué que le même navire avait signalé l'explosion de trois missiles "à proximité immédiate", qui ne l'ont pas touché.

La société britannique de sécurité maritime Ambrey a également fait état de l'attaque, précisant que le navire avait à son bord une équipe de sécurité privée armée. Ni Ambrey ni UKMTO n'ont identifié le navire ou les auteurs de l'attaque. Mais Ambrey a indiqué que l'attaque rappelle les incidents précédents revendiqués par les rebelles houthis.