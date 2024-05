DIRECT - 278 km2 pris en une semaine par l'armée russe, plus gros gain de territoire depuis un an et demi

Les Etats membres de l'UE se sont accordés mercredi pour sanctionner quatre médias russes accusés de diffuser de la propagande pro-Kremlin, malgré un avertissement de Moscou qui a menacé de riposter contre des médias occidentaux.

Les nouvelles mesures approuvées à Bruxelles par les ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne visent le média en ligne Voice of Europe, au cœur d'une enquête sur des allégations d'ingérence au sein du Parlement européen, ainsi que trois médias considérés comme proches du Kremlin.

"Quatre réseaux de propagande liés au Kremlin ajoutés à la liste des sanctions : Voice of Europe, Ria Novosti, Izvestia et Rossiiskaia Gazeta", a annoncé la commissaire européenne chargée des Valeurs et de la Transparence, Vera Jourova, sur le réseau social X.

Les sanctions incluront aussi une "interdiction du financement russe des médias, des ONG et des partis politiques de l'UE", a-t-elle précisé.

Des diplomates ont indiqué que les quatre médias russes devraient être officiellement ajoutés à la liste noire prochainement et que cela entraînerait leur interdiction de diffusion dans l'UE.

Le feu vert des Vingt-Sept à ces mesures est intervenu quelques heures après un avertissement lancé par la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, qui a menacé de répliquer en ciblant des médias européens.

"Je tiens à rappeler à toutes ces têtes brûlées de Bruxelles qu'il y a des dizaines de journalistes des pays de l'UE qui vivent très bien et confortablement en Russie", a-t-elle déclaré sur son compte Telegram.

"Si de telles mesures sont adoptées contre les journalistes et les médias russes par l'UE ou par des pays individuels, les journalistes occidentaux sentiront notre réponse. Nous réagirons immédiatement et très douloureusement contre les Occidentaux", a écrit Mme Zakharova.

Les Vingt-Sept avaient déjà interdit la diffusion en Europe de plusieurs médias russes ou prorusses, dont Russia Today, accusant Moscou d'utiliser ces médias pour "propager sa propagande et conduire des campagnes de désinformation, y compris au sujet de son agression militaire contre l'Ukraine", selon le site internet de l'UE.

Cette interdiction concerne tous les moyens de transmission et de distribution depuis ou à destination des pays de l'UE, que ce soit via le câble, le satellite, l'internet ou encore des plateformes et applications sur téléphones portables.

Ces médias et leurs journalistes peuvent néanmoins continuer à travailler dans l'UE, tant qu'ils n'y diffusent pas leurs productions ou articles, précise l'UE, ajoutant que des personnalités médiatiques russes ont également été sanctionnées dans le passé.