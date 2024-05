DIRECT - 300 000 Palestiniens ont quitté Rafah, selon l'armée israélienne

L'armée israélienne a étendu samedi l'évacuation de l'est de Rafah, entamée en début de semaine, en enjoignant la population de quartiers supplémentaires de cette ville du sud de la bande de Gaza à se déplacer "immédiatement".

"D'autres quartiers" que ceux évacués ces derniers jours "ont été le théâtre d'activités terroristes du Hamas ces derniers jours et ces dernières semaines", indique en arabe sur X Avichay Adraee, porte-parole de l'armée.



Le message est aussi relayé sur le terrain. "A tous les résidents et déplacés de la zone de Rafah, y compris les camps de Rafah, Shaboura, les quartiers administratifs, Jeneina et Khirbet al-Adas (....) vous vous trouvez dans une zone de combat dangereuse!", prévient l'armée dans des tracts, SMS et notes vocales.



Des Palestiniens déplacés arrivent dans le centre de Gaza après avoir fui la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, à Deir al Balah, dans la bande de Gaza, le mercredi 7 mai 2024. @Photo AP/Abdel Kareem Hana

Les quartiers cités sont situés dans la continuité ouest de ceux déjà évacués depuis lundi.

L'armée israélienne va "bientôt agir avec force contre les organisations terroristes dans votre secteur", y est-il écrit, et il est demandé aux habitants de "se diriger immédiatement vers la zone humanitaire" d'al-Mawasi, à une dizaine de kilomètres plus à l'ouest, le long de la plage dans l'ouest de la ville.