DIRECT - À 4 jours du premier tour, Gabriel Attal poursuit sa course de fond

Au lendemain du premier grand affrontement télévisé de la campagne avec Jordan Bardella pour le Rassemblement national et Manuel Bompard pour La France insoumise, le chef de la majorité sortante est attendu à Azay-le-Rideau et Parçay-Meslay en Indre-et Loire.

Jordan Bardella poursuivra de son côté son marathon médiatique avec une double intervention chez l'animateur Cyril Hanouna sur Europe 1, et le soir sur CNEWS.

De gauche à droite, le président du Rassemblement National d'extrême droite Jordan Bardella, le Premier ministre français Gabriel Attal et le membre du parti d'extrême gauche La France Insoumise Manuel Bompard posent avant un débat diffusé sur la chaîne de télévision française TF1, à Boulogne-Billancourt, près de Paris, le mardi 25 juin 2024. @Dimitar Dilkoff, via AP



Durant plus d'une heure trente mardi soir, les représentants des trois blocs en lice ont ferraillé sur le pouvoir d'achat, la hausse des impôts, les retraites, l'immigration ou la défense du nucléaire.

"On peut agir pour le pouvoir d'achat", a assuré le président du RN, qui promet une baisse immédiate de la TVA à 5,5% sur les carburants, l'électricité et le gaz s'il devient Premier ministre.

"Combien ça coûte et comment vous le financez ?", a riposté Gabriel Attal, se posant en défenseur du sérieux budgétaire et l'accusant de vouloir "faire croire à la lune".

Manuel Bompard a accusé ironiquement Jordan Bardella, "le futur Premier ministre du pouvoir d'achat", d'avoir "petit à petit abandonné l'ensemble des mesures pour y répondre", et Gabriel Attal d'avoir "gorgé les plus riches dans ce pays".

Le président du parti d'extrême droite français Rassemblement National, Jordan Bardella, pose avant un débat diffusé sur la chaîne de télévision française TF1, à Boulogne-Billancourt, près de Paris, le mardi 25 juin 2024. @Dimitar Dilkoff, via AP

Au lendemain de la proposition du chef de file de l'extrême droite d'empêcher des binationaux d'occuper certains postes jugés stratégiques, Gabriel Attal a estimé que "3,5 millions de Français binationaux se sont sentis injuriés et humiliés".

Il a aussi accusé Jordan Bardella d'hypocrisie en ayant une représentante franco-russe, Tamara Volokhova, à un poste sensible du Parlement européen.



Re(voir) aussi : France : Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale

France : le coup de poker d'Emmanuel Macron

Après son succès aux européennes, le RN domine les sondages du premier tour, à 36% des intentions de vote selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio, et peut caresser l'ambition d'une accession au pouvoir historique. Il devance la coalition de gauche Nouveau Front populaire (28,5%) et le camp présidentiel (21%).