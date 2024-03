Démarré le 8 mars à 7 H TU

DIRECT 8 mars : la mobilisation

Officialisée par les Nations unies en 1977 et par la France en 1982, le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, est né de la volonté des femmes d'obtenir le droit de vote et l’égalité des sexes. En 2024, cette journée s'inscrit au coeur d'une actualité brûlante pour toutes les femmes entre prises de parole, acquis et reculs de leurs droits et libertés.