DIRECT - 80% de la population de Gaza désormais déplacée, selon l'ONU

Des centaines de Palestiniens sont contraints de fuir à nouveau la ville de Khan Younès dans la bande de Gaza, ciblée mardi matin par plusieurs frappes israéliennes, après l'ordre d'évacuer donné par l'armée d'Israël.



Victimes de bombardements israéliens à Khan Younès et Rafah (sud de la bande de Gaza), huit personnes sont mortes et plus d'une trentaine de blessés sont arrivés à l'hôpital Nasser de Khan Younès, ont rapporté des soignants du Croissant-Rouge palestinien ainsi qu'une source médicale au sein de l'établissement de santé.

Des Palestiniens déplacés par l'offensive aérienne et terrestre israélienne sur la bande de Gaza fuient certaines parties de Khan Younès suite à un ordre d'évacuation de l'armée israélienne de quitter la partie orientale de la deuxième plus grande ville de la bande de Gaza, le lundi 1er juillet 2024. @AP Photo/ Jehad Alshrafi





L'armée israélienne a ordonné lundi une nouvelle évacuation de secteurs des gouvernorats de Khan Younès et de Rafah, où des centaines de milliers de Palestiniens ont déjà dû fuir les combats il y a plusieurs semaines.

Des témoins ont raconté que de nombreux habitants avaient quitté ces secteurs, et que des déplacés de l'est de Khan Younès, parmi lesquels des enfants et des personnes âgées, dormaient dans la rue à même le sol.



Des images de l'AFP ont montré des familles de déplacés fuyant une nouvelle fois au milieu des ruines à Khan Younès, à pied ou entassées sur des remorques.