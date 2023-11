DIRECT - Accord conclu pour une trêve à Gaza et la libération d'otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens

Le Hamas a salué l'accord de "trêve humanitaire" approuvé par Israël, et prévoyant des échanges d'otages détenus dans la bande de Gaza contre des prisonniers palestiniens.

Les dispositions de cet accord ont été formulées conformément à la vision de la résistance et de la détermination qui visent à servir notre peuple et à renforcer sa ténacité face à l'agression. (...) Nous confirmons que nos mains resteront sur la gâchette et que nos bataillons triomphants resteront aux aguets.

Communiqué du Hamas.