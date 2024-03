DIRECT - Aide à l'Ukraine : large soutien de l'Assemblée nationale en France

Le président lituanien Gitanas Nauseda a exprimé son soutien mardi à son homologue français Emmanuel Macron, qui a provoqué une levée de boucliers en n'excluant pas l'envoi de soldats en Ukraine.

"Toutes les options concernant notre soutien à l'Ukraine doivent rester sur la table", a déclaré Gitanas Nauseda à son arrivée à l'Elysée.

Le président lituanien à salué à cet égard le "rôle de la France dans l’aide militaire et ses propositions de réflexion sur les moyens supplémentaires, non traditionnels, à mettre en œuvre pour aider l'Ukraine".

Lors d'une conférence le 26 février à Paris, Emmanuel Macron a appelé les alliés de l'Ukraine à un "sursaut" pour assurer la "défaite" de la Russie, en procédant à des livraisons plus rapides et plus massives d'armes et munitions.