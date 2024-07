DIRECT - Aider l'Ukraine doit rester une priorité pour l'Europe

Euphémismes, jargon militaire, poèmes patriotiques et auto-censure : deux ans et demi de guerre en Ukraine ont imprimé leur marque sur le langage en Russie.

Le 24 février 2022, Vladimir Poutine annonce une "opération militaire spéciale", abrégée en russe "SVO". L'expression a tout de la périphrase, la Russie ayant lancé ce jour-là un assaut généralisé contre l'Ukraine. Deux ans et demi plus tard, l'abréviation est partout, répétée inlassablement par les responsables politiques et militaires, sur les réseaux sociaux comme sur les panneaux lumineux bordant les artères de la capitale russe.

Initialement, l'emploi du mot "guerre" était même complètement interdit et passible de prison. Aujourd'hui, il est revenu dans le discours officiel, même dans la bouche de Vladimir Poutine - mais toujours pour accuser l'Ukraine et l'Occident d'en être les instigateurs.

Nina Popova, autrice favorable au pouvoir, est de ceux qui prononcent le mot sans sourciller, en expliquant que l'Union des écrivains de Russie, dont elle est vice-présidente, vit "selon les lois de la guerre". L'organisation, déjà arme de propagande à l'époque soviétique, a parrainé la sortie en juin d'une "anthologie de poèmes" intitulée "Pour nos amis", célébrant le courage des soldats russes en Ukraine.

Nina Popova en a récité publiquement quelques vers lors d'une récente foire aux livres sur la Place Rouge.

Pour elle, la multiplication de poèmes et chants patriotiques montre que le conflit en Ukraine "commence à prendre une dimension sacrée". Un statut longtemps réservé à la "Grande guerre patriotique", appellation russe pour la Seconde guerre mondiale (abrégée "VOV"), que Vladimir Poutine a placée au coeur de son discours sur la grandeur russe et à laquelle il compare régulièrement son "SVO".

Exemple de l'omniprésence du sigle SVO : on le retrouve, sous forme de jeu de mots, dans le slogan "Rejoins les tiens!", actuellement placardé à travers le pays pour encourager les Russes à s'engager dans l'armée.

Le slogan, qui évoque l'esprit de "fraternité", "capture vraiment l'air du temps", qui est au "rassemblement", affirme Nina Popova.

Des voix plus critiques y voient cependant le signe des besoins de recrutement d'une armée subissant de lourdes pertes. Quand une guerre dure, "venger ses camarades morts" devient une raison de s'engager, analyse auprès de l'AFP une linguiste préférant l'anonymat, du fait de la répression.

"On ne comprend plus pourquoi on se bat, ce qu'on veut obtenir (...) mais on comprend qu'ici, ce sont les nôtres, et là-bas, les autres", poursuit-elle.

L'évolution est nette par rapport à 2022, lorsque le discours officiel promettait une offensive "brève et facile" contre les prétendus "nazis" ukrainiens.

Autre changement : le pouvoir ne nie plus les pertes, mais s'efforce d'"amortir le choc pour l'opinion publique", dit la linguiste. Ainsi, les officiels russes, Vladimir Poutine le premier, ne démentent pas que la Russie a perdu des dizaines de milliers d'hommes, mais assurent, sans donner de chiffres, que l'armée ukrainienne en perd plus encore. D'où l'entrée dans le langage courant de "nombreux euphémismes", dit-elle. Ainsi, "revenir dans un sac noir" signifie mourir au front.

Dites qu'il y a "un lot de 200" ou "un lot de 300", des formules codes utilisées initialement dans l'armée soviétique, et chacun comprend qu'il y a eu respectivement des morts ou des blessés.

Ces dernières expressions figurent, avec plus d'une centaine d'autres, dans un "dictionnaire de la SVO" informel partagé par Mme Popova: on y trouve beaucoup de jargon lié aux armes utilisées, tel "oiseau" ou "Batman" pour les drones, mais aussi des surnoms pour les soldats mobilisés, les "mobiki" voire "tchmobiki" ("tchmo" est une insulte correspondant à "connard").

Pour les détracteurs de la "SVO", ce sont l'auto-censure et les silences qui illustrent l'effet du conflit sur la langue de Pouchkine, souligne la linguiste. Si en 2022 "on pouvait entendre des gens exprimer des doutes dans les transports en commun ou avec leurs voisins", selon elle, "ils se taisent désormais".

On ne se confie qu'aux proches considérés comme sûrs, sur fond d'arrestations quasi-quotidiennes d'auteurs de critiques réelles ou supposées. D'autant que la délation est revenue en force.

Une Moscovite aisée explique à l'AFP, sous couvert d'anonymat, hésiter même à parler librement chez elle : elle utilise quotidiennement l'assistant virtuel Alissa du géant russe de l'internet Yandex, qui pourrait transmettre ses informations aux autorités.

Le sociologue du centre indépendant Lévada, Alexeï Levinson, réunit régulièrement des "groupes de discussion" pour sonder l'opinion publique. Et il a constaté que les voix critiques se sont atténuées, notamment car la mobilisation de civils est restée limitée, les combattants étant généralement des volontaires relativement bien payés.

Une partie des anti-guerre se sont aujourd'hui ralliés à une "logique simple", dit-il : "Maintenant qu'on a commencé la guerre, il faut la mener à son terme."