DIRECT - Ankara prête à accueillir un sommet Russie-Ukraine

"Nous sommes prêts à accueillir un sommet de la paix auquel la Russie participera", a déclaré, hier, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui s’adressait à la presse au côté qui président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Il a réitéré son "soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de (son) allié stratégique, l'Ukraine. Tout en poursuivant notre solidarité avec l'Ukraine nous allons continuer d’œuvrer pour mettre fin à la guerre et en faveur d'une paix juste et négociée."

S'agissant d'un nouveau mécanisme pour garantir la sécurité des transports commerciaux en mer Noire, le chef de l’État a confirmé son "intention (de) parvenir à un accord entre les parties. Nous avons la même position concernant la sécurité alimentaire, les échanges de prisonniers et les garanties de navigation : nous devons les assurer [...] Nous ne perdons pas espoir !"

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, le dirigeant turc s'est plusieurs fois proposé comme médiateur afin de trouver une solution pacifique au conflit.

L'Ukraine a posé comme condition préalable à des pourparlers avec Moscou le retrait des troupes russes de son territoire. Par ailleurs, Volodymyr Zelensky a indiqué avoir "transmis une liste de citoyens ukrainiens, en particulier des Tatars de Crimée, qui sont réprimés par la Russie dans les territoires occupés et détenus dans des prisons et camps russes dans des conditions extrêmement cruelles et inhumaines."