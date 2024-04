L'Otan n'a jamais été aussi forte, mais la guerre en Ukraine, et un éventuel retour de Donald Trump à la Maison Blanche, menacent cette alliance créée il y a 75 ans. Lancée le 4 avril 1949 pour faire face à l'Union soviétique, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (Otan) se retrouve sans ennemi à la fin de la guerre froide et en quête d'une vocation et de nouvelles missions.

Beaucoup s'interrogent alors sur son avenir. Le président français Emmanuel Macron la jugera même en "état de mort cérébrale" en 2019. Deux ans plus tard, elle subit aussi l'humiliation d'un retrait en catastrophe d'Afghanistan, décidé par les Etats-Unis en août 2021.

L'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022 va la "réveiller" avec "le pire des électrochocs", selon le président français. Inquiets pour leur sécurité, la Finlande et la Suède renoncent alors à des décennies de neutralité pour rejoindre l'Otan, désormais forte de 32 membres.