DIRECT : après des nouvelles frappes "massives" russes, le chef de la diplomatie ukrainienne réclame plus de systèmes de défense antiaérienne

La Russie a effectué mardi matin de nouvelles frappes "massives" contre l'Ukraine, tuant au moins cinq civils et blessant 119 personnes principalement à Kiev et Kharkiv, selon les autorités ukrainiennes qui réclament à leurs alliés occidentaux une aide militaire accrue.

À Kiev, un immeuble du quartier de Solomianskiï, près du centre, a été en partie détruit. Deux personnes sont mortes et 49 autres ont été blessées, a annoncé son maire Vitali Klitschko.

"C'est l'horreur !", clame sur place Galina Soloviova, une femme de 79 ans.

"Il n'y a plus rien dans l'appartement : plus d'eau, plus d'électricité, plus de gaz. Tout a été soufflé", dit sa fille, Violetta, 56 ans. "Ce n'est plus qu'un tas de ruines..."

Une autre habitante du bâtiment, Valentina Guerda, 53 ans, pointe du doigt les Russes : "Nous étions des frères mais nous sommes devenus des ennemis", lâche-t-elle auprès de l'AFP. "Je souhaite donc qu'il leur arrive la même chose qu'à nous !".

Par ailleurs, deux civils ont péri et 16 personnes ont été blessées, dont un enfant, dans une autre frappe russe dans la région de la capitale, d'après les secours ukrainiens.

Brièvement coupée dans la matinée pour plusieurs dizaines de milliers d'Ukrainiens, l'électricité a été "complètement" rétablie à Kiev dans l'après-midi, s'est félicitée sur Telegram l'administration municipale.

La deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, située dans le nord-est, non loin de la frontière russe, a de son côté été la cible d'"au moins quatre frappes", dans lesquelles une femme de 91 ans a perdu la vie et 52 personnes ont été blessées, dont six enfants, selon le gouverneur Oleg Synegoubov.

Une femme de 75 ans a par ailleurs été blessée dans une attaque russe à Orikhiv, sur le front sud, et deux autres civils ont été touchés à Nikopol.