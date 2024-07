DIRECT – Après la lettre aux Français d’Emmanuel Macron, les partis réagissent

Le chef de l’État assurait, mercredi dans une lettre aux Français, que « personne ne l'a emporté » à l'issue du scrutin des législatives. Il place ses espoirs dans la constitution d’un bloc qui réunit les « forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines », excluant le RN comme LFI. Mais de quels acteurs dispose-t-il pour bâtir cette majorité "plurielle" sans les deux partis ?

La tâche s'annonce ardue. Les réunions et tractations vont se poursuivre jeudi dans un climat toujours tendu.

Plusieurs lignes se chevauchent dans les rangs de l'ex-majorité présidentielle. Gérald Darmanin et Edouard Philippe ont chacun de leur côté plaidé pour un rapprochement avec Les Républicains. Le président du groupe Horizons à l'Assemblée, Laurent Marcangeli, a lui, évoqué un gouvernement « le plus large possible, qui partirait des LR pour aller jusqu'aux sociaux-démocrates (...), voire le Parti communiste et les écologistes ».

Sacha Houlié, marcheur de la première heure et tenant de l'aile gauche, a pour sa part annoncé qu'il ne « siégera pas » au groupe Renaissance, préférant tenter de créer un groupe « qui aille de la droite sociale à la gauche socialiste ».

Il note d’ailleurs qu'au moins « quarante » députés macronistes ne se sont pas encore rattachés au futur groupe Renaissance à l'Assemblée dont, selon plusieurs sources, l'ancienne Première ministre Élisabeth Borne, l'ex-ministre Stéphane Travert, la ministre Agnès Pannier-Runacher ou encore la députée Stella Dupont.

Le président français Emmanuel Macron et François Bayrou lors d'une réception avec les maires de France au Palais de l'Elysée à Paris, mercredi 22 novembre 2023.

Ludovic Marin, Pool via AP

Le patron du MoDem, François Bayrou, a quant à lui martelé auprès de l'AFP qu'on « ne peut pas faire un gouvernement d'union nationale avec un seul camp », plaidant pour la désignation d'un Premier ministre capable de « rassembler », sans s'exclure lui-même de ce scénario. Laurent Wauquiez, président fraîchement élu du groupe LR rebaptisé « Droite républicaine », a rejeté une « coalition gouvernementale », mais évoqué la possibilité d'un « pacte législatif ».