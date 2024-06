Dans son rapport quotidien, l'état-major de l'armée ukrainienne a rapporté une attaque nocturne russe. Au total, 31 projectiles ont été lancés sur le territoire ukrainien, précise-t-il.

Sur les quatorze missiles et 17 drones repérés, la défense anti-aérienne ukrainienne a abattu sept missiles et l'ensemble des drones au-dessus des régions de Khmelnytskyï, Kharkiv, Mykolaïv, Odessa, Zaporijjia, Dnipro et Kirovohrad.