DIRECT - Au G7, Zelensky obtient un prêt 50 milliards de dollars mais demande plus d'armes

L'Ukraine et le Japon ont signé ce jeudi un accord bilatéral de sécurité sur dix ans en marge du sommet du G7 en Italie, débloquant notamment 4,5 milliards de dollars pour cette année, ont annoncé les dirigeants des deux pays.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué "un document unique avec l'un des pays du monde les plus avancés économiquement et technologiquement".

En vertu de cet accord, Kiev recevra une aide pour sa sécurité et sa défense, ainsi que pour sa reconstruction, mais aussi dans des domaines comme la cybersécurité et la lutte contre les campagnes russes de désinformation.

"En 2024, le Japon fournira à l'Ukraine 4,5 milliards de dollars et continuera à nous soutenir durant les dix ans de l'accord", s'est réjoui Zelensky sur X, remerciant Tokyo pour sa "solidarité sans faille".

Tweet URL



Si l'on inclut les fonds promis pour 2024, le Japon a fourni jusqu'ici 12,1 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. En raison de sa Constitution, le Japon doit limiter l'équipement militaire qu'il fournit à des armes non létales.

Kiev a signé une dizaine d'accords de ce type avec ses principaux soutiens, traduisant un soutien sur le long terme au pays face à l'agression lancée par la Russie en février 2022.