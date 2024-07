DIRECT - Au moins 17 morts à Kiev après des frappes massives sur la capitale

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre polonais Donald Tusk ont observé une minute de silence pour les victimes des frappes russes, au début d'une conférence de presse commune. "Il n'y a pas de mots, de documents, ou de déclarations politiques qui suffiraient, d'une part, pour condamner l'agresseur et, d'autre part, des mots qui suffiraient comme des signes de solidarité et d'assistance", a déclaré Donald Tusk.

Avant la conférence de presse, les deux responsables ont signé un accord de coopération dans le domaine de la sécurité entre leurs deux pays. "Vous pourrez toujours compter sur nous", a assuré Donald Tusk au dirigeant ukrainien, juste après la signature de ce document.

Tweet URL

Volodymyr Zelensky a par ailleurs exigé une "réponse plus forte" des Occidentaux envers Moscou après ces frappes massives menées. "J'aimerais que nos partenaires fassent preuve d'une plus grande résilience et d'une réponse plus forte au coup que la Russie a une fois de plus porté à notre population."