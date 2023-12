Direct démarré le 13 décembre 2023 à 6H30

DIRECT : au moins 50 blessés dans une attaque de missiles russes sur Kiev

Plus de cinquante personnes ont été blessées mercredi dans une attaque nocturne de missiles sur Kiev, bilan le plus lourd depuis des mois et nouvelle illustration de la pression militaire croissante de la Russie, l'Ukraine étant sur la défensive et en manque d'aide militaire occidentale. Les horaires sont affichés en temps universel.